Политнавигатор Украинские политики могут оказаться в качестве военных преступников на скамье подсудимых трибунала в Москве.
Какие выборы?! Нам грозят московские лагеря пожизненно – Портников
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да нафига эту бодягу разводить - ловить-судить, он же не зря в Наглии себе домишко прикупил, оттуда выдачи нет. А отблагодарить наркопюрера надо, поэтому следующий "стакан Орехов" направить по месту дислокации торчка кокаинового. А следующий презик или врио будет говорить и делать с оглядкой на предшественника, лишней дерзости себе позволять не станет, это если попадется вменяемый и не алко- наркозависимый...
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2 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Все с семьями и родственниками на урановые рудники, трудотерапия пойдет на пользу им...
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36 мин.
Валерий Фоменков
А после этого непременно повесить! Веревка на шее у бандерья прекрасно излечивает их от всех нацистских недугов.
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20 мин.
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