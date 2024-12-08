Какие выборы?! Нам грозят московские лагеря пожизненно – Портников

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Леонид Ла Рошель

Да нафига эту бодягу разводить - ловить-судить, он же не зря в Наглии себе домишко прикупил, оттуда выдачи нет. А отблагодарить наркопюрера надо, поэтому следующий "стакан Орехов" направить по месту дислокации торчка кокаинового. А следующий презик или врио будет говорить и делать с оглядкой на предшественника, лишней дерзости себе позволять не станет, это если попадется вменяемый и не алко- наркозависимый...