Какие выборы?! Нам грозят московские лагеря пожизненно – Портников

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да нафига эту бодягу разводить - ловить-судить, он же не зря в Наглии себе домишко прикупил, оттуда выдачи нет. А отблагодарить наркопюрера надо, поэтому следующий &quot;стакан Орехов&quot; направить по месту дислокации торчка кокаинового. А следующий презик или врио будет говорить и делать с оглядкой на предшественника, лишней дерзости себе позволять не станет, это если попадется вменяемый и не алко- наркозависимый...
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