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Пострадают Toyota RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Lexus NX и другие модели. Компания Toyota останавливает производство на 10 заводах

Пострадают Toyota RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Lexus NX и другие модели. Компания Toyota останавливает производство на 10 заводах

Японский автоконцерн Toyota Motor объявил о новых приостановках производства 16 линий на 10 заводах в Японии, которые будут простаивать до пяти дней в период с 25 мая по 3 июня 2022 года.

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