«Лекции слушали нагишом »: как ласточек КГБ готовили для «медовых ловушек»

Игра на человеческих слабостях – весьма эффективный прием, используемый многими разведками мира. Наиболее мощным оружием здесь оказалась «медовая ловушка», куда попадали многие известные личности, опрометчиво выдавая секреты своих стран.
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