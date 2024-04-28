Бойцы группировки "Запад" заняли выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 270 боевиков

Министерство обороны Украины Бойцы подразделений группировки войск "Запад" улучшили позиции на нескольких направлениях и поразили скопления живой силы противника, в результате чего ВСУ потеряли до 270 боевиков, сообщает Министерство обороны РФ 28 апреля.
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