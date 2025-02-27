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Царьград

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  • АндрейБорков
    Насчет поставок оружия и вооружения с Запада на УкРуину, тут не поспоришь, присылают и завозят эшелонами, рядами и ко...Когда закончится ...
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Олигархи заводят "карманных" певцов. Сколько стоит Лёва* из Би-2?

Олигархи заводят "карманных" певцов. Сколько стоит Лёва* из Би-2?

Олигархи заводят "карманных" певцов из творческих релокантов. Дело дошло уже до озвучивания ценников - сколько же стоит Лёва* из группы "Би-2", оставшийся без русских денег?Разоблачения "креативных людей с прекрасными лицами, вырвавшихся в цивилизованный мир из варварской России" (так сами себя видят сбежавшие после начала СВО либералы-предатели), продолжаются.

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