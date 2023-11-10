Пока Запад пытается сломить волю несогласных через войну на Украине, у глобалистов уже готов новый план к полному подчинению 8 миллиардов землян.
Запад придумал новый план как управлять всеми странами. Осталось 6 месяцев
Комментарии
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radiofree RF
Валить срочно из этой организации,а не то будем подопытными крысами.
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1 д.
Виктор Фоменко
К сожалению наше правительство так не считает. Вот увидите всё подпишут и ратифицируют.
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23 час.
Сергей Сычев
Ну, логика в таком утверждении есть!!! Как-то эпидемия Ковида быстро закончилась... Ну вот и посмотрим: реально Путин борется с западом или так... массовку создаёт!!! А без поездок за границу большинство россиян проживёт!!!
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21 час.
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