Росздравнадзор: «МОСФАРМ» отзывает партию антибиотика «Линезолид» из обращения

Фармацевтическая компания «МОСФАРМ» отозвала партию антибиотика «Линезолид» из обращения после выявления несоответствия требованиям безопасности по показателю «Бактериальные эндотоксины».
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