Названа дата начала отопительного сезона в Омской области. «Эта неделя - довольно теплая и солнечная, но уже после выходных ожидается постепенное понижение температуры.
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