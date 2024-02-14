ЦБ предложил ввести лимит на внесение денег в банкомате с токенизированных карт

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с токенизированных карт и приложений.
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