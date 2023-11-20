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Новые регионы РФ в 2024 году впервые получат субсидию на развитие туризма

Новые регионы РФ в 2024 году впервые получат субсидию на развитие туризма

В 2024 году новые российские регионы (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) впервые получат субсидии из федеральной казны на развитие инфраструктуры туризма: речь идет о парках, пляжах, аквапарках и местах отдыха.

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