Новые регионы РФ в 2024 году впервые получат субсидию на развитие туризма

В 2024 году новые российские регионы (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) впервые получат субсидии из федеральной казны на развитие инфраструктуры туризма: речь идет о парках, пляжах, аквапарках и местах отдыха.
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