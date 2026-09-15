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Аргументы и Факты

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Над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей пролетели Ту-95мс

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

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