Подрядчик, который нарвался на критику Шумкова, переделает дорогу

На въезде в город Шадринск в Курганской области будет переделан уже отремонтированный участок дороги по улице Автомобилистов, верхнее покрытие которого показало несоответствие нормам после проверки в лаборатории.
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