Иномарка влетела в забор здания детской психиатрической больницы на Чапыгина

Автомобиль пробил железный забор и повис на бетонном основании. Иномарка влетела в забор Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.
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