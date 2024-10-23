Спасатели МЧС перейдут в режим повышенной готовности из-за приближающегося циклона на Камчатке

На Камчатке сегодня объявлен режим повышенной готовности в связи с приближением циклона. Спасатели МЧС уже работают в усиленном режиме, чтобы быть готовыми оказать помощь населению в случае необходимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии