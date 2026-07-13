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Генменеджер «Ванкувера» о контракте Карлссона: «Ситуация на рынке кардинально изменилась. Было бы наивно думать, что нам не о чем беспокоиться. Где-то можем сыграть на опережение»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон высказался о ситуации на рынке НХЛ после оффер-шита Лео Карлссону.

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