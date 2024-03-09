В Тверском императорском дворце пройдет лекция, посвященная редкому произведению древнерусского искусства

В Тверском императорском дворце пройдет лекция кандидата исторических наук Ивана Цыкова «Кийский крест с предстоящими в молении святым равноапостольным царем Константином, святой равноапостольной царицей Еленой, царем Алексеем Михайловичем, царицей Марией Ильиничной и патриархом Никоном».
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