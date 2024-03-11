НАША ЛОСИНКА
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НАША ЛОСИНКА

10 подписчиков

В Лосиноостровском провели акцию «Добрые поделки»

В школе №1955 прошла акция «Добрые поделки». Об этом сообщили в администрации учреждения. «В течение недели волонтёры школьного отряда «Мы из Лосинки» совместно с Московским центром воспитательных практик проводили для ребят начальной школы мастер-классы по созданию подарков ко Дню 8 Марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх