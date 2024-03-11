В Лосиноостровском провели акцию «Добрые поделки»

В школе №1955 прошла акция «Добрые поделки». Об этом сообщили в администрации учреждения. «В течение недели волонтёры школьного отряда «Мы из Лосинки» совместно с Московским центром воспитательных практик проводили для ребят начальной школы мастер-классы по созданию подарков ко Дню 8 Марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)