В Лосиноостровском провели акцию «Добрые поделки»

В школе №1955 прошла акция «Добрые поделки». Об этом сообщили в администрации учреждения. «В течение недели волонтёры школьного отряда «Мы из Лосинки» совместно с Московским центром воспитательных практик проводили для ребят начальной школы мастер-классы по созданию подарков ко Дню 8 Марта.