Лиза Арзамасова призналась, что всему умиляется и учится жить по-новому

Звезда «Папиных дочек», актриса Лиза Арзамасова поделилась своими эмоциями с подписчиками. Лиза Арзамасова только что вернулась из роддома с дочерью Лией и успела устроить праздник в честь дня рождения своего сына Левы.
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