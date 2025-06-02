Очередная группа космических туристов Blue Origin завершила полет к границе атмосферы

Серийный туристический запуск в околоземное пространство становится все ближе 31 мая частный космический оператор Blue Origin осуществил двадцать пятый запуск своей системы New Shepard, успешно доставив команду из шести платных пассажиров к рубежу космического пространства.
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