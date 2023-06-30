Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Мичков о 29 форвардах в СКА: «Здоровая конкуренция – залог успеха. Сделаю все возможное, чтобы пробиться в основу»

– Сейчас у СКА аж 29 форвардов. Конкуренция очень высокая. Как нужно работать летом, чтобы попасть в стартовый состав в КХЛ? – Самое главное - это набраться терпения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх