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Царьград

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В Челябинской области отопление запустили во всех 43 муниципалитетах

В Челябинской области отопление запустили во всех 43 муниципалитетах

Тепло начали подавать во всех 43 муниципалитетах Челябинской области — в первую очередь его получают больницы, школы и детские сады, а полностью подключить всех потребителей планируется в течение 5–7 дней.

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