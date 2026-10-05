В Челябинской области отопление запустили во всех 43 муниципалитетах

Тепло начали подавать во всех 43 муниципалитетах Челябинской области — в первую очередь его получают больницы, школы и детские сады, а полностью подключить всех потребителей планируется в течение 5–7 дней.
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