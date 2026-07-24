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Царьград

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Лавров обвинил США в наращивании военной поддержки Зеленского

Лавров обвинил США в наращивании военной поддержки Зеленского

Сергей Лавров раскритиковал отказ от американских предложений на саммите в Аляске. Министр считает, что США поддерживают Зеленского оружием и разведданными, что лишь усугубляет конфликт на Украине, угрожая России.

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Комментарии
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Елена Верия
Разве может миролюбивое министерство  в США называться &quot;Министерством войны&quot;?????????????????? У них в планах развязывание войн по всему миру... Гиены!!!
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