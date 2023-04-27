Посол США в России назвала странным термин «англосаксы»

Термин «англосаксы», который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и чуть ли не средневековым, он не отражает суть США как многонациональной стран, заявила в четверг посол Вашингтона в Москве Линн Трейси.
Термин «англосаксы», который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и чуть ли не средневековым, он не отражает суть США как многонациональной стран, заявила в четверг посол Вашингтона в Москве Линн Трейси.
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