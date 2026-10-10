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ИА Регнум

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Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом стало известно 10 октября. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Сергей ВиноградовНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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