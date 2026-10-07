В Апастово капитально обновили краеведческий музей по нацпроекту

В поселке Апастово завершился капитальный ремонт здания краеведческого музея. Работы провели по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
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