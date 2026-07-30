Rocket Lab расширяет сеть запусков и открывает 4-й космодром на Аляске

Новая площадка в Pacific Spaceport Complex-Alaska позволит компании проводить больше суборбитальных испытаний для Космических сил СШАПосле получения крупнейшего в истории Rocket Lab контракта Космических сил США на серию суборбитальных запусков стоимостью $266 млн компания объявила о создании нового стартового комплекса на Аляске.