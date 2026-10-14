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Аргументы и Факты

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Анджелина Джоли продала за $25 млн особняк, в котором жила с Питтом

Анджелина Джоли продала за $25 млн особняк, в котором жила с Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала особняк, в котором когда-то жила вместе с Брэдом Питтом, за 24,75 миллиона долларов.

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