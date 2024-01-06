Владельцев Tesla Cybertruck хотят научить ездить по бездорожью

После недавнего инцидента, когда Tesla Cybertruck застрял в лесной чаще, руководитель Национального лесного хозяйства «Станислаус» Джейсон Куикен предложил Tesla сотрудничество, чтобы помочь новым владельцам внедорожника безопасно и ответственно использовать его за пределами хороших дорог.
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