Владельцев Tesla Cybertruck хотят научить ездить по бездорожью

После недавнего инцидента, когда Tesla Cybertruck застрял в лесной чаще, руководитель Национального лесного хозяйства «Станислаус» Джейсон Куикен предложил Tesla сотрудничество, чтобы помочь новым владельцам внедорожника безопасно и ответственно использовать его за пределами хороших дорог.