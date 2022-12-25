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Ужасы от Деда Мороза и снег от Приморской погоды: чем запомнилась неделя в Уссурийске

Ужасы от Деда Мороза и снег от Приморской погоды: чем запомнилась неделя в Уссурийске

Истории с бородой: что происходит с Дедом Морозом и Снегурочкой на корпоративах в ПриморьеДля одних граждан России приезд Деда Мороза и Снегурочки — праздник, а для других, то есть самих аниматоров в костюмах этих сказочных героев, настоящая работа.

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