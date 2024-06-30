23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

«Черт побери, почему я не знал этого раньше!» — только и воскликнешь ты. Весь кухонный опыт поколений и наций — в одной подборке! Главное, удостоверься, что в картонной коробке, в которой ты живешь, есть кухня.
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