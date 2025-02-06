Слуцкий о контактах Путина и Трампа: их вероятность составляет 100 процентов

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Возможные переговоры, встреча, да и просто телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом обсуждаются еще со времен предвыборной кампании последнего.
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