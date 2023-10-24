Сальдо: знаем, для чего Киев затеял эвакуацию детей на правом берегу Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что дети, которых хотят насильно эвакуировать киевский власти из населённых пунктов на правом берегу Днепра от херсонской Антоновки до Дудчан на самом деле им не нужны, а с какой целью Киев объявил эвакуация - известно.
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