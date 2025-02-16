Nature: габариты нейтрино оценили в 6,2 пикометра, что больше атомного ядра

Международная группа физиков из США, Франции, Португалии и других стран впервые сумели измерить пространственную протяженность нейтрино — сверхлегких частиц, которые очень слабо взаимодействуют с материей.
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