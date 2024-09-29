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Закон и Порядок

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О спрессованном школьном образовании

О спрессованном школьном образовании

Владимира Мединского дружно и ожидаемо ругают за его идею «спрессовать» школьное образование. Пожалуй, это лучший индикатор главной проблемы наших вузов и школ — там учат выносить поверхностные суждения, присоединяясь к выбранному авторитету, но даже не пытаясь при этом разобраться в вопросе по существу.

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