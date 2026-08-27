Ближневосточная война приходит в британские счета за отопление

Энергетический регулятор Ofgem объявил о повышении ценового потолка с 1 октября сразу на 4%. Для среднего домохозяйства годовой счет за газ и электричество вырастет еще на 60 фунтов – до 1723 фунтов в год.
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