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NewsOne

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Ближневосточная война приходит в британские счета за отопление

Ближневосточная война приходит в британские счета за отопление

Энергетический регулятор Ofgem объявил о повышении ценового потолка с 1 октября сразу на 4%. Для среднего домохозяйства годовой счет за газ и электричество вырастет еще на 60 фунтов – до 1723 фунтов в год.

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