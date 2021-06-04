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Она лучше меня живет

Она лучше меня живет

Женщине за семьдесят. Сидит вечером во дворе, только что собаку накормила. И думает: «Господи, как мне все надоело.

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Марина Максимова
Философское.
ТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)
Муж стал капризным? А зачем терпеть? Ладно, он много работал и зарабатывал, скорее всего, быт и комфорт все эти годы былы на жене. Почему бы не сказать, что тоже устала заниматься домом, у него теперь есть время. мог бы и поучаствовать? Насчет подруги - это уже из серии: "Хорошо там где нас нет"? Точно - Иллюзии. Зависть?
Михаил_
На пенсии тоска :) ? Ха-ха. Да великолепно.
Елена Мамонова
с возрастом ещё и характер портится

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