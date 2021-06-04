Она лучше меня живет

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИОна лучше меня живет Женщине за семьдесят. Сидит вечером во дворе, только что собаку накормила. И думает: «Господи, как мне все надоело.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина МаксимоваФилософское.ТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)Муж стал капризным? А зачем терпеть? Ладно, он много работал и зарабатывал, скорее всего, быт и комфорт все эти годы былы на жене. Почему бы не сказать, что тоже устала заниматься домом, у него теперь есть время. мог бы и поучаствовать? Насчет подруги - это уже из серии: "Хорошо там где нас нет"? Точно - Иллюзии. Зависть?Михаил_На пенсии тоска :) ? Ха-ха. Да великолепно.Елена Мамоновас возрастом ещё и характер портитсяКомментировать
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