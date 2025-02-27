Трамп заявил о предстоящих переговорах по возвращению территорий Украине

В будущем могут состояться переговоры, посвященные возвращению территорий Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает РИА Новости.
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