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Россия экспортировала рекордные объемы зерна

Россия экспортировала рекордные объемы зерна

По итогам этого сельскохозяйственного сезона (начался 1 июля 2022 и завершится 30 июня 2023 года) Россия экспортировала рекордные объемы зерна.

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