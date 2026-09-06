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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лав о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Шанхай» после 0:3 нашел способ собраться и забить важные голы. Рад наблюдать, как команда сплачивается»

Главный тренер « Шанхая » Митч Лав прокомментировал победу над « Нефтехимиком » (5:4 ОТ) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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