Советник Орбана: ЕС угрожал Венгрии из-за отказа финансировать Украину

Политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что лидеры ряда стран Евросоюза открыто угрожали навредить Будапешту в случае, если он откажется одобрить финансирование Украины.
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