33-летняя девственница объяснила желание жить без секса

33-летняя девственница Лорен Харкинс объяснила свое желание жить без секса. На ее видео, опубликованное в социальной сети Instagram, (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mirror.