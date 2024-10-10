24 севастопольца участвуют в конкурсе «Флагманы образования»

Всероссийский конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и проводится при поддержке Минпросвещения России.
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