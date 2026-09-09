How To Watch The 2026 NFL Kickoff Game

The Patriots and the Seahawks will face each other once more in the NFL's Kickoff Game. But when is the game itself, and how can you watch it at home?The Patriots and the Seahawks will face each other once more in the NFL's Kickoff Game.
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