«Поступил не по-пацански, отшиваем его как чушпана». «Рубин» упомянул срыв трансфера Олейникова, объявив о переходе Матвея Иванова из «Зенита»

«Рубин» объявил о трансфере Матвея Иванова. 19-летний полузащитник перешел в казанский клуб из «Зенита» и подписал контракт до 2030 года.
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