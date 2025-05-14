Раскрыты причины боли при метеоризме

Гастроэнтеролог Пурна Кашьяп заявила, что у некоторых людей метеоризм может сопровождаться болью. Как пояснила Кашьяп, боль при метеоризме может возникать из-за затрудненного прохождения газов по желудочно-кишечному тракту.
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