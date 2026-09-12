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Обзор первого выпуска "Ну-ка, все вместе!": племянница Мартиросяна обошла народную певицу

Обзор первого выпуска "Ну-ка, все вместе!": племянница Мартиросяна обошла народную певицу

В пятницу, 11 сентября, на канале "Россия-1" состоялась премьера восьмого сезона музыкального конкурса, где малоизвестные вокалисты борются за главный приз в размере 5 миллионов рублей.

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