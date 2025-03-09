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Орловские новости

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В орловских школах последний звонок прозвучит 24 мая, а выпускной - 28 июня

В орловских школах последний звонок прозвучит 24 мая, а выпускной - 28 июня

В министерстве отметили, что такие рекомендации уже даны всем регионам страны. При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей — в том числе участников СВО, отметили в Минпросвещения.

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