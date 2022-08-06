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Олимпийский чемпион Илья Захаров стал кандидатом в депутаты Саратовской области: «Будем вместе стараться решать вопросы и развивать наш регион»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров зарегистрирован кандидатом в депутаты Саратовской областной думы.

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