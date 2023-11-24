В США зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы

Международная коллаборация ученых и исследователей проекта Telescope Array зафиксировала второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей неизвестной природы, говорится в сообщении Университета Юты.
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