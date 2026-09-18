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ФедералПресс

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JPMorgan впервые не может смоделировать сценарий на рынке нефти

JPMorgan впервые не может смоделировать сценарий на рынке нефти

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. JPMorgan официально признал, что впервые не может смоделировать базовый сценарий развития рынка нефти.

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